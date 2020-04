ÖFB-Präsident Windtner warnt vor Klagen bei Liga-Abbruch

ÖFB-Präsident Leo Windtner hält eine Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga trotz der Coronavirus-Krise für wichtig. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte es "eine Flut an Klagen geben", warnte der Verbandschef in einem Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Freitag-Ausgabe). Der Fußball solle auf dem grünen Rasen und nicht auf dem grünen Tisch entschieden werden.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Leo Windtner: Fußball soll nicht auf grünem Tisch entschieden werden