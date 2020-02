Mit dem Titelduell Red Bull Salzburg gegen LASK erwacht die Bundesliga aus dem Winterschlaf. Die Statistik verspricht mehr als drei Treffer.

In kaum einer anderen europäischen Fußball-Liga dauert die Winterpause so lange wie in Österreich. Exakt zwei Monate liegen zwischen der letzten Runde der Herbstsaison (14./15. Dezember) und dem Frühjahrsauftakt. Der hat es immerhin in sich: Serienmeister und Tabellenführer Red Bull ...