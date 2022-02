Österreich holt Rekordpunkte-Anzahl in Fünfjahreswertung

Die jüngsten Erfolge von Red Bull Salzburg (1:1 in der Champions League gegen den FC Bayern) und Rapid (2:1 in der Conference League gegen Vitesse Arnheim) haben Österreich einen neuen Rekord in der UEFA-Fünfjahreswertung beschert. Die heimischen Clubs holten in der laufenden Saison exakt 10 Punkte und damit so viel wie noch nie in der Geschichte des Fußball-Europacups.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Jaissles Salzburger brachten Fünfjahreswertung-Rekord