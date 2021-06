Österreicher-Einsätze in Bundesliga 2020/21 bei mehr als 2/3

68,1 Prozent und damit gut zwei Drittel aller Spielminuten in Österreichs Fußball-Bundesliga der Saison 2020/21 sind von Österreichern absolviert worden. Spitzenreiter ist die SV Ried mit 86,1 Prozent vor Austria Wien (83,5) und TSV Hartberg (81,6). Bezogen auf rot-weiß-rote U22-Spieler haben diese 10,5 Prozent aller Minuten gespielt, Leader ist die Admira (23,7). Als einziger Club hat Meister Salzburg die Kriterien für eine Partizipation am Österreicher-Topf nicht erfüllt.

In der Zweiten Liga wurden die Österreicher zu 73 Prozent eingesetzt, hier liegt Rapid II mit 95 vor dem GAK und Lafnitz mit jeweils 94 Prozent voran. Bei den U22-Spielern waren es liga-gesamt 28,6 Prozent.

In der Bewertung der Rasen-Qualität setzte sich die Salzburger Red Bull Arena mit eine Note von 1,04 vor Rapids Allianz Stadion (1,23) und der Lavanttal-Arena des WAC (1,40) durch. Die Durchschnittsbewertung in der höchsten Spielklasse beträgt 1,75, in der Zweiten Liga 1,83. Hier gewann das Allianz Stadion (Rapid II/1,19) vor der Raiffeisen Arena in Pasching (Juniors OÖ/1,23) und der Sparkasse Horn Arena (1,40). Nach jeder Partie haben die beiden Kapitäne sowie der Referee die Rasenqualität bewertet.