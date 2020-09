Österreichische Bundesliga: Elf Clubs spielen um Platz zwei

Die kurze Sommerpause ist vorbei, am Freitag beginnt die Saison in der Fußball-Bundesliga. Warum sich Red Bull Salzburg im Kampf um den Meistertitel wieder keine Blöße geben wird.

Der Zweite gilt im Sport zwar als erster Verlierer, doch in der österreichischen Fußball-Bundesliga müsste man mittlerweile - wie in unserer Bildmontage - eine Trophäe für den Vizemeistertitel vergeben. Zu überlegen ist Red Bull Salzburg, als dass irgendein anderer Club den achten Meistertitel in Folge verhindern könnte. So gesehen startet am Freitag mit den Spielen LASK gegen die Wiener Austria und Rapid gegen Admira der Kampf um Platz zwei. Die "Salzburger Nachrichten" haben die Aussichten der Clubs analysiert.





...