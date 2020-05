Österreichs Bundesliga vor richtungsweisender Hauptversammlung

Die Bundesliga steht am Donnerstag vor einer richtungsweisenden Außerordentlichen Hauptversammlung. In der Video-Konferenz geht es um nicht weniger als um die Zukunft des heimischen Profi-Fußballs. Sollte der wegen der Coronavirus-Pandemie pausierende Meisterschafts-Betrieb nicht bald gestartet werden können, dürften zahlreiche Clubs in existenzbedrohende Not geraten.

SN/GEPA pictures/ Jasmin Walter Umkämpfte Partie zwischen Salzburg und dem LASK – wann wird es Spitzenspiele in der Bundesliga wieder geben?