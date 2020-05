Österreichs Fußball startet am 29. Mai

Red Bull Salzburg spielt erst das Cupfinale gegen Austria Lustenau, am 3. Juni dann den Bundesliga-Klassiker gegen Rapid.

Nachdem es von der Bundesregierung grünes Licht für die Fortführung des Spielbetriebs gegeben hat, ist am Mittwoch in einer Clubkonferenz der österreichischen Fußballbundesliga der Rahmenterminplan beschlossen worden: Demnach bildet am 29. Mai das ÖFB-Cupfinale zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Austria Lustenau im Klagenfurter Wörtherseestadion den Auftakt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Die Partie findet gemäß der behördlichen Verordnung als Geisterspiel statt. Wenige Tage später, am 2. und 3. Juni, erfolgt dann der Startschuss in der Bundesliga und das gleich mit dem Klassiker zwischen Red Bull Salzburg und Rapid. Zehn Runden sind in Meister- und Qualifikationsgruppe noch zu absolvieren. Gespielt wird in "englischen Wochen", damit würde die Liga Anfang Juli ihren Meister küren können. Noch offen sind die Anstoßzeiten. Das müsse erst mit TV-Partner Sky besprochen werden, ebenso ob die Spiele auch im Free-TV übertragen würden, erklärte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer.

Alle Spiele unterliegen einem strengen Präventionskonzept nach dem Vorbild der Deutschen Fußball-Liga (DFL). "Nur mit einem Höchstmaß an Disziplin und Akribie wird es gelingen, das Saisonfinale 2019/20 zu erreichen", heißt es im "Organisationsrundschreiben Sonderspielbetrieb" für die deutschen Bundesligisten. In dem 35-seitigen Papier ist detailliert aufgelistet, welche hygienischen Maßnahmen umzusetzen sind. Für die Spieler gibt es zahlreiche Neuerungen: kein gemeinsames Einlaufen, kein Händeschütteln bei der Platzwahl, keine Rudelbildung, kein Abklatschen oder Umarmungen beim Jubel. Hier sind nur ein kurzer Ellenbogen- oder Fußkontakt erlaubt. Eine (Un-)Sitte bei Fußballprofis wurde auch gleich einkassiert: "Ausstoß von Speichel ist zu vermeiden", heißt es in dem Papier.