ÖVV-Außenseiterinnen mit Niederlagen gegen Topduos

Die beiden ÖVV-Außenseiterinnen-Teams haben am Mittwoch zum Hauptbewerbsauftakt des Beach-Volleyball-Majors in Wien gegen Topduos verloren. Teresa und Nadine Strauss unterlagen den topgesetzten Alix Klineman/April Ross (USA) 0:2 (-16,-19). Eva Freiberger/Valerie Teufl zwangen die Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes (CAN) beim 1:2 (-14,19,-6) immerhin über die volle Distanz.

Die ÖVV-Paare hatten am Nachmittag gegen die Verliererinnen der Parallel-Gruppenpartien aber noch die Chance auf den Aufstieg in die K.o.-Phase. Die Strauss-Zwillinge bekommen es mit Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka (LAT) zu tun, Freiberger/Teufl mit Liliana/Elsa aus Spanien. Zuvor bestritten Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig gegen die Brasilianerinnen Talita/Taiana Lima die Eröffnungspartie am Center Court. Quelle: APA