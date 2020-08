Offenbar noch keine Einigung bei Hütter-Wechsel

Der von der SV Ried am Montag kommunizierte Wechsel von Austria Klagenfurts Philipp Hütter ist offenbar noch nicht in trockenen Tüchern. Wie der Fußball-Zweitligist aus Kärnten am Dienstag klarstellte, gebe es beim Transfer des Kapitäns vorerst keine Einigung. Rieds Bekanntgabe habe die Austria "sehr überrascht", meinte Sportdirektor Matthias Imhof.

Ried muss weiter wegen Hütter mit Austria verhandeln