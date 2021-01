Offensivspieler Möschl zurück bei Bundesligist SV Ried

Der zuletzt vereinslose Patrick Möschl kickt in Zukunft wieder für die SV Ried. Der Flügelspieler, der von 2007 bis 2017 diverse Mannschaften bei den Innviertlern durchlaufen hatte, trainierte schon einige Zeit beim Fußball-Bundesligisten mit und wurde nun fix verpflichtet. Über die Vertragslaufzeit machten die Oberösterreicher am Mittwoch keine Angaben. Seine bisher letzten Einsätze hatte Möschl in der Saison 2019/20 beim 1. FC Magdeburg in der dritten deutschen Liga.

SN/APA (EXPA/Archiv)/EXPA/ROLAND HA Bis Sommer 2017 war Möschl bereits im Innviertel