Offensivspieler Nicolas Kühn von Bayern II zu Rapid

Fußball-Bundesligist SK Rapid hat eine weitere Neuverpflichtung für die kommenden Spielzeiten bekanntgegeben. Wie die Wiener am Donnerstag verkündeten, unterschrieb der 22-jährige Deutsche Nicolas Kühn einen Vertrag bis Sommer 2026. Der Offensivakteur, der mehrfach in DFB-Nachwuchsauswahlen spielte, kommt von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München, in der abgelaufenen Saison war er an Zweitligist Erzgebirge Aue verliehen. Dort gelangen ihm drei Tore und vier Assists.

SN/APA/dpa/Robert Michael Mitte Mai trug Kühn noch das Trikot von Erzgebirge Aue