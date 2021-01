Optimist & Realist: Bernardo ist ein Glücksfall für die Bullen

Der Brasilianer steht im Heimspiel gegen Ried vor seinem Startelf-Debüt.

Als wäre er nie weggewesen: Erst seit wenigen Tagen ist Bernardo zurück bei Fußballmeister Red Bull Salzburg, dank eines Leihgeschäfts mit dem englischen Premier-League-Club Brighton and Hove Albion, aber der 25-jährige Brasilianer ist bereits voll integriert. Nach einem 30-minütigen Kurzeinsatz am Sonntag beim 2:0 gegen Altach drängt Bernardo am Mittwoch (18.30 Uhr, Sky Sport Austria) im Bundesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger Ried in die Startelf.

Bei einem Medientermin im Vorfeld dieser Partie präsentierte sich der universell einsetzbare Abwehrspieler gut gelaunt ...