Packendes 2:2 zwischen Wiener Austria und Austria Lustenau

Die Wiener Austria und Aufsteiger Austria Lustenau haben sich in einer packenden Partie die Punkte geteilt. Der Aufsteiger aus dem Ländle entführte am Samstag in der 7. Runde der Fußball-Bundesliga mit einem 2:2 (1:2) bei den "Veilchen" einen Zähler und setzte damit seinen ausgezeichneten Saisonstart fort. Die Wiener verpassten indes den erstmaligen Sprung über den Strich in die Top 6 und starten damit ohne Erfolgserlebnis in die anstehende Conference-League-Gruppenphase.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Lustenau entführte einen Punkt aus Wien