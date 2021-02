Partien von Sturm gegen Red Bull Salzburg in Liga und Cup in Klagenfurt

Sturm Graz darf die kommenden beiden Pflicht-Heimspiele gegen Red Bull Salzburg nicht in der eigenen Merkur Arena austragen. Nach einer Kommissionierung am Donnerstag entzog der Senat 3 der Fußball-Bundesliga aufgrund der schlechten Platzverhältnisse die Stadionzulassung. Dieser Entscheidung schloss sich in der Folge der ÖFB an. Die Grazer empfangen den Serienmeister am Sonntag zum Abschluss der 19. Runde und am Mittwoch im ÖFB-Cup-Halbfinale. Gespielt wird nun in Klagenfurt.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Sturm Graz muss am Sonntag nach Klagenfurt ausweichen