Patrick Farkas von Salzburg zum FC Luzern

Nach vier gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Patrick Farkas und Red Bull Salzburg. Der 29-jährige Burgenländer spielt zukünftig in der Schweiz für den FC Luzern. Sein Vertrag beim bisherigen Club von ÖFB-Teamspieler Louis Schaub gelte bis Sommer 2023, teilten die Salzburger am Donnerstag mit. In Salzburg hatte Farkas keine einfache Zeit, sein Engagement beim Fußball-Serienmeister war von einem Kreuzbrandriss 2018 und einem Schlaganfall im September 2019 getrübt.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Farkas kam in Salzburg auf der rechten und linken Außenbahn zum Zug