Patson Daka: Seine Torquote lässt die Konkurrenz erblassen

Das Comeback von Patson Daka wird bei Red Bull Salzburg sehnsüchtig erwartet. Der Bullen-Star trifft sogar öfter als Robert Lewandowski.

Die erfreulichste Meldung zwischen den Auswärtsspielen am Mittwoch in der Champions League bei Bayern München (1:3) und am Samstag in der Bundesliga gegen den SKN St. Pölten kam von Patson Daka. Der 22-jährige Torjäger von Red Bull Salzburg ist, exakt einen Monat nachdem er sich gegen Atlético Madrid früh in der Partie einen schmerzhaften Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte, ins Mannschaftstraining der Bullen zurückgekehrt. Sein Comeback steht unmittelbar bevor. Vielleicht sogar schon am kommenden Dienstag, wenn Österreichs Serienmeister am fünften ...