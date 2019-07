Peter Stöger neuer Sport-Vorstand der Wiener Austria

Peter Stöger kehrt an die Stätte seiner größten Erfolge als Spieler und Trainer zurück. Die Austria begrüßte am Dienstag den "verlorenen Sohn" wieder in Wien-Favoriten. Zog Stöger nach dem Meistertriumph mit den Violetten 2013 aus, um in Deutschland zu reüssieren, kehrt der 53-Jährige nun als sportliche Führungskraft zurück. Stöger übernimmt den neuen Posten als Sport-Vorstand der Austria.

SN/APA/ROBERT JAEGER Peter Stöger soll Austria in bessere Zukunft führen