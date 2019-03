Heimo Pfeifenberger wird nicht mehr auf die Fußball-Trainerbank zurückkehren. Der 52-Jährige will künftig als Sportdirektor arbeiten. "Für mich ist die Trainerkarriere abgehakt. Sportdirektor ist genau das, was ich zu 100 Prozent machen will", sagte Pfeifenberger ein Jahr nach seinem Rauswurf als Trainer beim Bundesligisten WAC zur "Kronen Zeitung".

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Pfeifenberger wäre gerne Sportdirektor