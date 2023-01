Pfeifer erster Hartberg-Neuzugang - WAC verleiht Vergos

Fußball-Bundesliga-Schlusslicht TSV Hartberg hat mit Linksverteidiger Manuel Pfeifer seinen ersten Neuzugang in der Wintertransferzeit verpflichtet. Der 23-Jährige kehrt vom Zweitliga-Club Lafnitz in seine Geburtsstadt zurück, in der der Linksfuß bis 2019 gespielt hat. Anschließend war er an Allerheiligen verliehen und später zu Lafnitz gewechselt. Nun erhielt er in Hartberg einen Vertrag bis Sommer 2025, wie der Club am Dienstag bekanntgab.

SN/APA/GERD EGGENBERGER/GERD EGGENB Nikolaos Vergos geht nach Griechenland