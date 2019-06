Piesinger wechselt zum Randers FC nach Dänemark

Der defensive Mittelfeldspieler Simon Piesinger ist vom österreichischen Fußball-Bundesligisten SCR Altach zum Randers FC gewechselt. Dies gab der dänische Erstligist am Dienstag via Twitter bekannt. Der 27-Jährige kam vergangene Saison auf 20 Einsätze und verließ die Vorarlberger ablösefrei. In der Hafenstadt wird er mit Stürmer Marvin Egho auf einen weiteren Österreich-Legionär treffen.

Offensivspieler Daniel Nussbaumer kehrt dafür nach einer Saison bei den Amateuren des VfB Stuttgart wieder zum SCR Altach zurück. Der 19-jährige Vorarlberger unterschrieb einen Zweijahresvertrag, teilte der Meisterschaftsneunte der abgelaufenen Saison am Dienstag mit. Quelle: APA