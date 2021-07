"Pitch Competition" zeigt Abnahme der Rasenqualität

Die Rasenqualität der Plätze von Österreichs Fußball-Bundesligisten hat in der vergangenen Saison abgenommen. Zu diesem Schluss kommt die "Pitch Competition" der Fußballer-Gewerkschaft VdF. So habe die Umfrage unter den Spielern ergeben, dass der Zustand der Rasen deutlich schlechter war als noch im Vorjahr. Nach dem guten Durchschnittswert von 7,4 kamen die Austragungsorte diesmal nur auf 6,3 Punkte. Das teilte die VdF in einer Aussendung am Freitag mit.

SN/APA (dpa)/Jens Büttner Die Rasenqualität in der Fußball-Bundesliga nahm ab