Plagiatsvorwürfe gegen LASK-Präsident Gruber

"Wesentliche Textplagiate" erkennt "Plagiatsjäger" Stefan Weber in der Dissertation von LASK-Präsident Siegmund Gruber. Die 2005 an der JKU Linz mit einem Co-Autor verfasste Arbeit enthalte somit "schwerwiegende Verstöße gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis", schreibt Weber in seinem Gutachten vom 7. September, das der APA vorliegt. Nach Ansicht Webers sei "die Nichtigerklärung der Beurteilung der Dissertation sowie der Widerruf des Doktortitels angezeigt".

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR LASK-Präsident Siegmund Gruber steht unter Plagiatsverdacht