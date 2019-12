Polster fordert Rücktritt von Austria-Vorstand Kraetschmer

Vorstand Markus Kraetschmer erlebt bei der Austria momentan nicht seine einfachste Zeit. Nach Kritik von den Fans hat nun am Dienstagabend auch Austria-Legende Toni Polster in einem Video auf seinem Instagram-Account scharf gegen den 47-Jährigen geschossen. "Lieber Markus Kraetschmer, was du mit unserer Austria in den letzten fünf, sechs Jahren gemacht hast, das ist eine Frechheit", sagte Polster.

SN/APA/Archiv/HANS PUNZ Polster bezieht klare Position gegen Kraetschmer