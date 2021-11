Positive Fälle bei Sturm Graz mit PCR-Tests bestätigt

Keine Entwarnung hat es am Montag aus dem Lager von Sturm Graz gegeben. Die am Samstag und Sonntag in Vorarlberg mittels Antigentest positiv getesteten Spieler und Betreuer des Fußball-Bundesligisten haben sich noch am Sonntagabend nach ihrer gesonderten Rückkehr nach Graz einem PCR Test unterzogen und wurden abgesondert. Diese Tests haben die positiven Covid-19-Fälle bestätigt.

Laut einer Aussendung der Grazer sind alle Betroffenen mit keinen bzw. milden Symptomen in häuslicher Quarantäne. Über die Anzahl der Fälle (laut "Kronen Zeitung" vom Sonntag acht Personen) wurde nichts bekanntgegeben. Allerdings würden sich auch alle negativ getesteten "Kontaktpersonen 2" bis Freitag in freiwillige häusliche Quarantäne begeben.