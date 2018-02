Prevljak erlegte SKN - 3:0 für Mattersburg in St. Pölten

Das rettende Ufer ist für den SKN St. Pölten in der Fußball-Bundesliga immer weiter entfernt. Am Samstag unterlag das Schlusslicht vor eigenem Publikum dem SV Mattersburg glatt mit 0:3 (0:0). Held des Abends war Stürmer Smail Prevljak, der in der zweiten Hälfte zweimal traf. Die Burgenländer überholten damit in der Tabelle Altach und rückten auf Platz sieben vor.

SN/APA (EXPA/Haumer)/EXPA/THOMAS HA Zwei der drei Tore erzielte Smail Prevljak