Boris Prokopic kehrt zum SCR Altach zurück. Wie der Fußball-Bundesligist aus Vorarlberg am Dienstag bekannt gab, erhielt der ablösefreie Mittelfeldspieler einen Vertrag für kommende Saison. Prokopic spielte bereits von 2013 bis 2019 für Altach, zuletzt war er für den FC Vaduz in der Schweizer Liga tätig. Der 33-Jährige stand beim SCR bereits seit Beginn der Sommervorbereitung im Training und kam auch in den Testspielen zum Einsatz.

Prokopic (r., hier 2018) hielt schon einmal den Kopf für Altach hin