Prolactal nicht mehr Hartberg-Hauptsponsor

Fußball-Bundesligist TSV Hartberg und Prolactal beenden ihre Hauptsponsor-Partnerschaft nach fünf Jahren. Das gab der Club am Freitag in einer Aussendung bekannt. Das in der milchverarbeitenden Industrie tätige Unternehmen, das in Hartberg knapp 200 Mitarbeiter beschäftigt, hat den Aufstieg des steirischen Vereins bis ins Oberhaus mitbegleitet und wird laut Clubangaben weiterhin als ein Partner erhalten bleiben.

Gespräche mit potenziellen Hauptsponsoren würde laufen, erklärte Hartberg-Obmann Erich Korherr.