Punkteabzug für Austria von vier auf drei Zähler reduziert

Das Protestkomitee der österreichischen Fußball-Bundesliga hat die im Zuge der Lizenzierung ausgesprochene Strafe gegen die Wiener Austria reduziert. Der Punkteabzug für die am 24. Juli startende neue Saison wurde von vier auf drei Zähler herabgesetzt, gab die Bundesliga am Mittwoch bekannt. Die Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro wurde bestätigt.

Die Austria geht mit minus drei Punkten in die neue Saison