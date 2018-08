Ramsebner schoss LASK zu 1:0-Arbeitssieg in Hartberg

Hinten stabil, vorne effizient: Der LASK hat in der Fußball-Bundesliga mit einer durchschnittlichen Leistung den dritten Sieg in Folge eingefahren. Beim 1:0-Auswärtserfolg am Sonntag in Hartberg traf einzig Christian Ramsebner (45.+4) für die Oberösterreicher, die sich auf den dritten Tabellenrang verbesserten. Aufsteiger TSV Hartberg kassierte hingegen in der fünften Runde die vierte Niederlage.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Der LASK feierte dank eines Ramsebner-Tores einen 1:0-Sieg in Hartberg