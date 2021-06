Ramsebner wechselt vom LASK nach St. Pölten

Christian Ramsebner verlässt den LASK und schließt sich dem Fußball-Bundesliga-Absteiger SKN St. Pölten an. Das gaben beide Clubs am Freitag bekannt. Der 32-jährige Innenverteidiger hatte sechs Jahre lang beim LASK gespielt und es aus der zweiten Liga bis in den Europacup geschafft. In St. Pölten unterschrieb er nun bis 2023 mit Option auf eine weitere Verlängerung. Beim SKN soll Ramsebner eine Führungsrolle einnehmen.

