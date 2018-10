Ranko Popovic ist neuer Cheftrainer in St. Pölten

Ranko Popovic ist neuer Cheftrainer des SKN St. Pölten. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwochvormittag bekannt gab, unterschrieb der ehemalige Verteidiger von Sturm Graz einen Vertrag bis Sommer 2020 bei den Niederösterreichern.

Der 51-jährige Popovic übernimmt beim Überraschungszweiten der aktuellen Saison den Posten von Dietmar Kühbauer, der vergangene Woche zu Rapid wechselte.

Der Serbe Popovic, der auch einen österreichischen Pass besitzt, betreute zuletzt den indischen Super-League-Club Pune City. Davor war er als Trainer in Japan, Spanien und Thailand als Chefcoach tätig. Er wird seinen neuen Posten am Freitag antreten.

Als Profi war er von 1997 bis 2001 bei Sturm Graz unter Vertrag. Es war die als "Goldene Jahre" bezeichnete Phase der Steirer, in der sie im Frühjahr 1998 sieben Runden vor Schluss den ersten Meistertitel in ihrer Vereinsgeschichte holten. Popovic gehörte in jener Saison zum Stammpersonal der Grazer. Ebenso wie der heutige ÖFB-Teamchef Franco Foda. Während Popovic und Foda in der Defensive spielten, glänzten offensiv bei Sturm Graz die Stürmer Ivica Vastic, Mario Haas und Mittelfeldmann Hannes Reinmayr.

