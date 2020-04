Rapid absolviert erstes Kleingruppentraining

Einen Tag nach Tabellenführer LASK ist neben Titelverteidiger Red Bull Salzburg mit Rekordmeister Rapid ein weiterer Fußball-Bundesliga-Spitzenclub ins Kleingruppentraining eingestiegen. "Es ist sicher nicht so, dass es im Hinblick auf ein Spiel eine große Aussagekraft hat, aber es ist jetzt einmal wichtig, dass die Burschen wieder mit dem Ball am Rasen arbeiten können", so Coach Dietmar Kühbauer.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Training auf Plätzen neben Allianz Stadion