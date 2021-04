Rapid auf Kurs zum "Vize" - LASK schöpft für Cup Zuversicht

Rapid hält in der Fußball-Bundesliga den Kurs auf dem Weg zum Vize-Meistertitel und dem damit verbundenen Startplatz in der Champions-League-Qualifikation. Im Doppel gegen die WSG Tirol holten die Grünweißen alle sechs Zähler. Nach dem 3:2 in Innsbruck und dem 0:0 der Verfolger LASK und Sturm Graz durften sich die Wiener am Mittwoch als Sieger der Runde fühlen. Eines wollte Dietmar Kühbauer aber ganz und gar nicht hören: Kampfansagen an Spitzenreiter Salzburg.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Kühbauer nahm auch aus Innsbruck drei Punkte mit