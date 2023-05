Rapid befördert Stürmerhoffnung Zikovic in Profikader

Rapid hat sein 17-jähriges Stürmertalent Jovan Zivkovic mit einem neuen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2026 ausgestattet und ihn für die kommende Saison in den Profikader befördert. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Zivkovic debütierte im Februar für Rapids Amateure in der 2. Liga, für Österreichs U16- und U17-Auswahlen traf er in sechs Partien viermal. Sport-Geschäftsführer Markus Katzer bezeichnete Zivkovic als "Diamant, der noch geschliffen gehört".

SPORT-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Sportmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* Kostenlos anmelden *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.