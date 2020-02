Rapid-Boss Bruckner erwartet emotionales Spiel gegen WSG

Bei Rapids Start in die Frühjahrssaison der Fußball-Bundesliga sind Emotionen garantiert. Die Heimpartie am Sonntag gegen WSG Tirol steht ganz im Zeichen von Alfred Körner und Andreas Marek - zwei Persönlichkeiten, die für den Verein in den vergangenen Jahrzehnten eine immense Bedeutung hatten. "Deswegen wird dieses Spiel für uns ein ganz besonderes", kündigte Club-Präsident Martin Bruckner an.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Rapid-Präsident hat Europacup-Qualifikation im Visier