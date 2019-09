Rapid-Coach Kühbauer über Manipulationsbericht verärgert

Fußball-Rekordmeister Rapid ist von Sanel Kuljic in einem Bericht der "Kronen Zeitung" vom Donnerstag nicht mit Spielmanipulationen in Verbindung gebracht worden. Rapid-Coach Dietmar Kühbauer hat seinem Ärger über den Bericht, in dem der Ex-Stürmer davon erzählte, dass "in Österreichs höchster Spielklasse weiterhin Spiele manipuliert" würden, aber am Freitag trotzdem freien Lauf gelassen.

SN/APA (Expa/Angerer)/EXPA/DOMINIK Alles "Schwachsinn"