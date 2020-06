Rapid einige Spiele ohne Murg und Sonnleitner

Fußball-Bundesligist Rapid muss einige Spiele auf Thomas Murg und Mario Sonnleitner verzichten. Wie die Hütteldorfer am Sonntag kurz vor dem Anpfiff der Heimpartie gegen Sturm Graz vermeldeten, laboriert Murg an einer Innenbandverletzung im linken Knie, auch das Syndesmoseband im Sprunggelenk ist lädiert. Sonnleitner erlitt einen Muskelfasereinriss im Oberschenkel.

Beide könnten laut Club-Angaben bei einem optimalen Heilungsverlauf in dieser Saison noch zum Einsatz kommen. Das Duo verletzte sich am Mittwoch im Match bei Red Bull Salzburg - ebenso wie Christopher Dibon, der wegen eines Kreuzbandrisses am Sonntag operiert wurde und monatelang ausfällt. Zudem musste gegen Sturm Goalie Richard Strebinger wegen Rückenproblemen passen.

Quelle: APA