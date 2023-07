Rapid muss einige Wochen auf Ante Bajic verzichten. Der 27-jährige Flügelspieler erlitt am Sonntag beim 7:0-Sieg in der ersten Fußball-Cup-Runde gegen Donaufeld eine "nicht allzu erhebliche Bandverletzung am Sprunggelenk, die glücklicherweise keine Operation erfordert". Dies teilten die Hütteldorfer am Dienstag mit.

BILD: SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Rapids Bajic fällt einige Wochen aus