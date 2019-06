Rapid fixierte Wahlkomitee für Hauptversammlung

Fußball-Bundesligist Rapid hat am Montag im Zuge des Mitgliedertreffens im Allianz Stadion das Wahlkomitee für die Neuwahl des Präsidiums am 25. November dieses Jahres fixiert. Dem sechsköpfigen Gremium gehört unter anderem der scheidende Präsident Michael Krammer als Vertreter des Präsidiums an.

Weitere Mitglieder des Wahlkomitees sind der frühere Arbeiterkammer-Direktor Werner Muhm und Ex-Stadtschulrats-Präsidentin Susanne Schicker, die nunmehrige Leiterin der Koordinationsstelle von "WienBeethoven2020". Beide werden vom Rapid-Kuratorium entsendet. Als Mitglieder-Vertreter wurden Jürgen Hampel, Herbert Kretz und Helmut Mitter bestimmt. Gegen dieses Trio ist keine Mehrheit für einen Präsidenten möglich. Quelle: APA