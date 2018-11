Rapid fliegt zum erhofften Serienstart nach Vorarlberg

Zwei Siege innerhalb von vier Tagen sollen für Rapid nur der Anfang gewesen sein. "Es liegt in unserer Hand, dass wir eine Serie starten", erklärte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer vor dem Gastspiel am Sonntag (17.00 Uhr) in der Fußball-Bundesliga beim SCR Altach. Mit dem ersten Sieg in Altach seit 10. Mai 2015 (3:1) hätten die Hütteldorfer gute Chancen, sich in die Top 6 der Tabelle vorzuarbeiten.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Reise nach Altach wird weiteren Weg weisen