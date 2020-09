Rapid freut sich auf Admira-Spiel vor 10.000 Fans

Österreichs Fußball-Vizemeister SK Rapid Wien hat am Mittwoch sein - in Anlehnung an die Gründungsfarben - blau-rotes Auswärtstrikot präsentiert. Zum Saisonauftakt steht aber am Freitagabend das Heimspiel vor 10.000 Fans gegen die Admira auf dem Programm, bevor es dann am Dienstagabend in Gent um den Einzug ins Champions-League-Play-off geht.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Platzvergabe nach Logik à la Ampelgrün