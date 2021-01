Rapid gewinnt Schlager beim LASK 2:1

Rapid hat sich zum Abschluss der 15. Fußball-Bundesliga als erster Verfolger von Spitzenreiter Red Bull Salzburg etabliert. Die Hütteldorfer feierten am Sonntag in Pasching einen 2:1-Auswärtssieg gegen den LASK und liegen damit weiterhin einen Punkt hinter dem Titelverteidiger. Dem Dritten Sturm Graz fehlen bereits fünf, dem Vierten LASK sechs Zähler auf die Rapidler, die das fünfte Duell in Folge mit den Linzern für sich entschieden.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Rapid behielt gegen den LASK die Oberhand