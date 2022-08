Rapid hält nach 1:2 gegen Sturm an Feldhofer fest

Rapids Sportchef hält an Trainer Ferdinand Feldhofer fest. "Er bleibt", sagte Zoran Barisic lapidar am Sonntag im Anschluss an die 1:2-Heimniederlage gegen Sturm Graz gegenüber "Sky". Drei Tage nach dem blamablen Europacup-Aus gegen Vaduz und dem Beben in der Führungsebene musste sich Grün-Weiß im Bundesliga-Prestigeduell durch einen umstrittenen Elfmeter in der 86. Minute geschlagen geben. Nach fünf Spielen hält Rapid bei zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Feldhofer ist als Rapid-Trainer angezählt