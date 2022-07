Rapid hat vor Saisonstart Integrationsbedarf

Bei Rapid ist vor dem Start in die neue Fußball-Saison rasche Integration gefragt. Zehn Zugänge und acht Abgänge verzeichneten die Hütteldorfer in diesem Sommer, der Kader scheint so breit wie lange nicht mehr aufgestellt. Nun liegt es an Trainer Ferdinand Feldhofer, so schnell wie möglich eine schlagkräftige Truppe zu formen. Diesbezüglich zeigte sich der Steirer optimistisch. "Ich sehe jeden Tag im Training eine positive Entwicklung", sagte Feldhofer der APA.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Feldhofer hofft auf erfolgreiche Saison mit Rapid