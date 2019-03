Rapid hilft in St. Pölten nur ein Sieg

Rapids Ausgangsposition vor dem Fußball-Bundesliga-Spiel beim SKN St. Pölten ist klar. Im Rennen um einen Platz in der Meistergruppe benötigen die Hütteldorfer am Samstag einen Erfolg. "Wenn wir verlieren, kann sich der schlechteste Rechner ausrechnen, was sein wird", erklärte Trainer Dietmar Kühbauer. "Jeder weiß, dass uns nur ein Sieg helfen kann, und das muss auch unser Ziel sein."

/APA/GEORG HOCHMUTH Rapid vor nächster schwieriger Aufgabe