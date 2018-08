Rapid hofft bei Sturm auf Europacup-Schwung

Im letzten Fußball-Bundesliga-Spiel vor der Länderspielpause setzt Rapid noch einmal zu einem Kraftakt an. Mit einem Auswärtssieg gegen Sturm Graz wären die Hütteldorfer in der Meisterschaft wieder in der Spur, doch dazu gilt es, die Müdigkeit aus den Beinen zu schütteln - auf Grün-Weiß wartet am Sonntag in der Merkur-Arena schon das achte Pflichtspiel binnen 25 Tagen.

SN/APA/HANS PUNZ Jubel nach dem Europacup-Erfolg bei Rapid Wien