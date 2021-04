Rapid hofft gegen das "Nonplusultra" Salzburg auf Toptag

Bereits in der zweiten Meistergruppen-Runde kommt es am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) zum richtungsweisenden Fußball-Bundesliga-Kracher im Titelkampf, wenn Verfolger Rapid den vier Punkte voranliegenden Tabellenführer aus Salzburg empfängt. "Wir freuen uns auf Sonntag, das wird ein Spitzenspiel", versprach am Freitag Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer, der auf den ersten Sieg gegen die "Roten Bullen" seit über zwei Jahren hofft.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Schick ist überzeugt, dass Rapid Leader Salzburg "biegen" kann