Rapid holt in Bundesliga zum Doppelschlag gegen Hartberg aus

Rapid greift am Sonntag im Allianz Stadion nach dem zweiten Sieg gegen den TSV Hartberg binnen fünf Tagen. Ein Erfolg über die Steirer wäre gleichzeitig der fünfte Dreier der Hütteldorfer en suite in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga und würde die fünf Punkte hinter Red Bull Salzburg liegenden Grün-Weißen im Titelrennen halten. Am Mittwoch hatten diese in der Steiermark mit 1:0 gewonnen.

SN/APA (Scheriau)/ERWIN SCHERIAU Rapids Fountas muss noch um seinen Einsatz bangen