Rapid holt leihweise Verteidiger Kasanwirjo und Kongolo

Rapid hat am letzten Tag des Transferfensters zwei neue Verteidiger verpflichtet. Die Hütteldorfer sicherten sich leihweise für diese Saison die Dienste des 21-Jährigen Neraysho Kasanwirjo von Feyenoord Rotterdam. Der mehrfache niederländische Nachwuchs-Teamspieler soll vorwiegend als Rechtsverteidiger fungieren. Mit Terence Kongolo wurde zudem ein 29-jähriger Innenverteidiger vom englischen Premier-League-Club Fulham für ein Jahr ausgeliehen.

Kasanwirjo wurde bei Ajax Amsterdam ausgebildet und absolvierte von Sommer 2021 bis Jänner 2023 52 Pflichtspiele für den FC Groningen. Ende Jänner holte ihn Feyenoord, wo Kasanwirjo einen Kontrakt über viereinhalb Jahre unterschrieb und im Frühjahr auf sieben Pflichtspieleinsätze kam. Der Abwehr-Allrounder sei "vor allem auf der rechten Außenbahn eingeplant", wie Sport-Geschäftsführer Markus Katzer verlautete. Dort gibt es nach dem Abgang von Martin Koscelnik eine Lücke. Zudem ist aktuell auch Thorsten Schick verletzt.

"Es ist aber auch gut zu wissen, einen Zugang begrüßen zu dürfen, der auch in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist", sagte Katzer. In der Innenverteidigung müssen die Wiener aufgrund eines Kreuzbandrisses monatelang auf Nenad Cvetkovic verzichten. Deshalb reagierten die Wiener auch auf der Position kurz vor Mitternacht noch. Kongolo ist ein gebürtiger Schweizer mit niederländischem Pass mit einer Körpergröße von 1,88 Metern. Er stammt aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam, vergangene Saison war der in der Vergangenheit oftmals verletzungsgeplagte Akteur leihweise für den französischen Zweitligisten Le Havre im Einsatz.

"Terence Kongolo ist ein großgewachsener Linksfuß, der über sehr viel Erfahrung verfügt und ein gutes Auge für seine Mitspieler hat. Er sucht nun nach einer neuen Herausforderung und identifiziert sich mit unserem Projekt total. Nach dem bedauerlichen langfristigen Ausfall von Cvetković kann Terence eine wichtige Verstärkung für unsere Innenverteidigung werden", sagte Rapid-Trainer Zoran Barisic über den vierfachen niederländischen Teamspieler. Und Katzer ergänzte: "Er bringt all die Fähigkeiten mit, die wir von einem modernen Innenverteidiger erwarten. Die Leihe soll im besten Fall eine Win-Win-Situation für beide Seiten werden."

Nicht mehr im Rapid-Dress zu sehen sein wird hingegen Enes Tepecik. Der 19-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb beim türkischen Erstligisten Ankaragücü einen Dreijahresvertrag. Bei Rapid war der ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler 37 Mal in der zweiten Mannschaft in der 2. Liga zum Zug gekommen, bei den Profis jedoch nicht.