Rapid holt souveränen 4:0-Heimsieg über Hartberg

Rapid hat am Sonntag in der 21. Fußball-Bundesliga-Runde einen souveränen 4:0-Heimsieg über den TSV Hartberg eingefahren. Matchwinner für die weiterhin zweitplatzierten Hütteldorfer war Ercan Kara - der Stürmer traf in der 34. und 49. Minute und bereitete das dritte Tor durch Christoph Knasmüllner vor (69.). Für den Endstand sorgte Deni Alar (88.).

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Kara traf für Rapid gegen Hartberg